Basket-ProB-J18 : Boulazac, sa défaite la plus rageante de la saison, battu à Blois 93 à 87

Comment le Boulazac Basket Dordogne a-t-il pu laisser échapper une victoire qui lui tendait les bras, ce samedi soir, sur le parquet de Blois. Dominateur lors des deux premiers quarts temps et avec une avance de 19 points, le BBD laisse revenir Blois au retour des vestiaires et s'incline 93-87.

Le Boulazac Basket Dordogne n'a pas tenu la distance, ce samedi 5 février 2022. Efficace en défense comme en attaque lors de la première mi-temps, il s'effrite mentalement et physiquement au retour des vestiaires, laisse revenir Blois et perd le match après prolongation. La défaite la plus rageante de la saison pour le BBD !

Une première mi-temps quasiment de rêve pour le BBD

Les boulazacois ont réalisé un formidable début de rencontre. Très vite en jambe, avec un beau jeu de passes rapides, avec une bonne adresse et en pressant son adversaire, en réalisant une belle défense, Boulazac s'adjuge les deux premiers quarts temps et mène au moment de retourner aux vestiaires, 48 à 33. A cet instant de la partie, on pense que rien ne viendra gripper la belle machine boulazacoise, pourtant privée de De Jong et de Moore. Mercredi soir, sans eux, le BBD avait su s'imposer face à Tours. On se dit que l'on se dirige vers le même bon résultat.

Au retour des vestiaires, plus rien ne va pour le BBD

On sait que souvent le Boulazac Basket Dordogne négocie mal les troisièmes quarts temps. Boulazac totalement à l'arrêt, craque sous les paniers et se fait laminer aux rebonds. Avant la rencontre, le coach Nikola Antic parlait d'une équipe mentalement fragile. Hélas cela se vérifie encore ce soir. Boulazac avec une avance de 19 points ne sait pas tuer les matchs et permet à Blois d'arracher la prolongation après un ballon très mal négocié par le meneur lithuanien et Blois fait la différence dans le money time et en prolongation pour s'imposer 93 à 87.

Statistiques du match Site LNB