Basket, ProB, J19 : Boulazac rebondit à La Rochelle, succès 87 à 77

Le Boulazac Basket Dordogne sait réagir. Il avait enthousiasmé le Palio, il y a quelques jours, face au leader, Saint Quentin. Il avait déçu, mardi dernier, en déplacement sur le parquet d'un promu, Angers. Ce soir, nouveau déplacement, encore un promu. Mais la situation de La Rochelle est différente. Le club lutte, en effet, pour son maintien. Le BBD était attendu ce vendredi soir, pour le match de la 19ème journée de Pro B à La Rochelle. On a aimé sa réaction. On a beaucoup moins aimé le match et la prestation des arbitres.

Boulazac bien présent dès le début du match

Les boulazacois réalisent un bon début de rencontre et prennent rapidement le score à leur compte. Premier écart de la soirée, le BBD mène 12 à 4. Mais les joueurs de La Rochelle savent courir, mettre du jump, et conclure. Le premier quart temps est même remporté par les locaux 21 à 20. Le deuxième quart temps sera plus à l'avantage du BBD. Bathiste Tchouaffé se met en action et sera le meilleur marqueur boulazacois de la soirée, avec 16 points inscrits. La mi-temps intervient et Boulazac mène alors 46 à 39.

La Rochelle court après Boulazac sans jamais le rattraper

Les charentais vont courir après le score tout au long de la deuxième mi-temps, en parvenant, parfois à revenir sur les talons du BBD, généralement à 5 ou 6 points derrière. Mais grâce à sa profondeur de banc, Boulazac va faire la différence et contenir les locaux à 10 points derrière. Paul Billong grâce à trois paniers primés fait beaucoup de mal à l'adversaire. Il sera l'un des meilleurs boulazacois, sur le parquet du Stade Rochelais Basket. Turner côté rochelais réalise un grand match, mais semble un peu isolé dans sa performance et manquera un peu de fraicheur en fin de match. Globalement, les boulazacois ont joué de 16 à 24 minutes en moyenne, alors que les joueurs rochelais ont eu des temps de jeu allant de 20 à 32 minutes. Cela va se payer dans le dernier quart temps. Boulazac remporte le troisième quart temps, 17 à 14 et fait match nul dans le dernier, 24 à 24. Le match fut interminable mais Boulazac signe un 13ème succès, le 6ème à l'extérieur et s'impose 87 à 77 et réalise la belle opération de la soirée, car Vichy-Clermont, Antibes et le leader Saint Quentin ont perdu. Statistiques du match site LNB . Classement Pro B site LNB .