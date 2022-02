Basket-ProB-J19 : Boulazac respire mieux après son succès face à Nantes 90-82

Les derniers résultats du Boulazac Basket Dordogne n'étaient pas bons. Un seul succès lors des 7 dernières rencontres, il y avait urgence à gagner. Boulazac recevait Nantes, au Palio, pour un match en retard de la 19ème journée de Pro B. Boulazac l'emporte 90 à 82 et souffle un peu avant la venue de Denain, autre mal classé, au Palio, le 5 mars prochain après la trêve internationale.

Le retour de Nicolas de Jong déterminant

Incontestablement, Boulazac a profité du retour de l'un de ses joueurs, Nicolas De Jong, blessé à un orteil. Il aura été très influent dans le jeu et a permis de retrouver de la sérénité et a offert son expérience au service du collectif. Avec lui, le BBD était meilleur. Belle présence sous les paniers lors des rebonds défensifs. Il a fallu contrer la réussite à 3 points des nantais. Mais globalement, Boulazac a mérité sa victoire. Mentions spéciales à Quentin Serron, Nicolas De Jong et Ivan Février, meilleur marqueur avec ses 23 points.

La différence s'est faite dans le dernier quart temps

Les deux équipes sont restées au coude à coude durant toute la rencontre, aucune n'a pris l'ascendant au score et n'a fait un écart durant la partie. A part le BBD qui a compté jusqu'à 9 points d'avance au meilleur de sa domination. C'est surtout dans le dernier quart temps que Boulazac a fait la différence, par une plus grande présence sous les paniers et une réussite retrouvée à trois points au bon moment. Boulazac signe une précieuse victoire pour la suite de la saison et avant la venue de Denain, le 5 mars prochain. Là encore, il faudra s'imposer.

Statistiques du match Site LNB