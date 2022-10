Basket-ProB-J2 : Boulazac bousculé et battu par Chalon sur Saône 87 à 73

Premier déplacement de la saison pour le Boulazac Basket Dordogne et première défaite en Championnat de Pro B. Ce samedi 22 octobre 2022, Boulazac jouait au Colisée face à Chalon sur Saône et s'incline 87 à 73.

Le bon début de match du BBD

0-5, au compteur, c'est bien le Boulazac Basket Dordogne qui a lancé les hostilités et va compter jusqu'à 6 points d'avance dans ce premier quart temps. Mais la réaction de l'Elan Chalon ne se fait pas attendre. Les locaux prennent même ce premier acte à leur compte et mènent alors 23-21.

Rapidement sous pression, le BBD cède du terrain

Plus le match avance et plus les locaux sont à l'aise et commencent à régler la mire. L'Elan Chalon sera meilleur dans l'adresse à 3 points et inscrira au total 12 paniers primés sur les 30 tentés, pour seulement 5 au total pour le BBD. Chalon sur Saône met de plus en plus d'impact dans son jeu et met sous pression les joueurs boulazacois. A la mi-temps le retard est de 8 points et les deux équipes retournent aux vestiaires. 48-40 en faveur de Chalon sur Saône.

La grosse intensité des locaux fait plier le BBD

La suite du match ne fera que confirmer les interrogations de la première mi-temps. 24 ballons perdus, un BBD parfois piégé aux rebonds. Nic Moore sorti à l'approche du money time à 4 minutes de la fin du match, auteur de 15 points et pris rapidement par les fautes, il n'aura pas eu le même impact sur cette rencontre que samedi dernier au Palio face à Lille. Chalon voulait tellement cette victoire et s'en est donné les moyens, en y mettant beaucoup de volonté. Cela a fini par user et par payer face à un Boulazac Basket Dordogne, parfois légèrement emprunté. Mais pas de panique, ce n'est que le début de la saison. Boulazac va enchainer par un déplacement à Aix-Maurienne en Leaders Cup et jouera samedi prochain au Palio face au Vichy Clermont.

Statistiques du match Site LNB