Basket-ProB-J2 : Le Boulazac Basket Dordogne se saborde à Denain 63 à 59

Deuxième défaite en deux rencontres pour le Boulazac Basket Dordogne en Pro B de basket. Les boulazacois ont mal négocié la fin du troisième et tout le dernier quart temps et s'incline, dans un match plutôt moyen, face à Denain 63 à 59.

Le Boulazac Basket Dordogne a déçu, ce vendredi soir, sur le parquet de Denain Voltaire, lors de son match de la 2ème journée de championnat de Pro B de basket. Denain aura eu le mérite d'y croire jusqu'au bout et bénéficie aussi du manque d'adresse des joueurs boulazacois, avec seulement deux paniers primés réussis sur une vingtaine tentée. Déchets également dans les lancés-francs.

Nikola Antic, le coach boulazacois dit avoir honte de la prestation de son équipe et désigne le meneur américain Marquis Wright comme principal responsable avec aucun point inscrit et surtout des ballons très mal négociés qui ont remis Denain Voltaire en marche, alors que le BBD comptait 11 points d'avance. Boulazac a offert la victoire à son adversaire et s'est sabordé lors du dernier quart temps perdu 20 à 10. Il faudra réagir, samedi prochain, au Palio face au club d'Alsace Basket qui a également perdu ses deux premières rencontres. Deux équipes dans le doute vont donc s'affronter lors de la troisième journée de Pro B et le BBD sera déjà sous pression avec obligation de s'imposer.

Statistiques LNB du match