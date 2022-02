Basket-ProB-J20 : Boulazac a été surclassé à Saint Chamond, battu 100 à 81.

Toujours sans Nic Moore, son meneur américain et sans Nicolas De Jong, le Boulazac Basket Dordogne a connu toutes les peines du monde pour pouvoir rivaliser avec le leader de Pro B, Saint-Chamond. L'adversaire était supérieur dans tous les domaines.

Ce vendredi 11 février 2022, le Boulazac Basket Dordogne était en déplacement sur le parquet de Saint Chamond, qui venait de perdre sa place de leader au profit de Chalon sur Saône, mais qui avec ce large succès face au BBD, va retrouver son fauteuil de leader à l'issu de cette 20ème journée de Pro B. Boulazac a été surclassé par Saint Chamond qui l'emporte 100 à 81.

Boulazac à la peine dès la première mi-temps

Le ton est donné d'entrée par les joueurs locaux, le BBD est en souffrance, commet beaucoup trop de fautes, quatre joueurs boulazacois vont se retrouver avec 3 fautes personnels au moment de retourner aux vestiaires pour la mi-temps. Boulazac largement dominé aux rebonds par un Saint Chamond qui commence à régler la mire. A l'issue des deux premiers quarts temps, Boulazac court après le score, 46 à 34.

Saint Chamond festival à 3 points en deuxième mi-temps

Au retour des vestiaires, Saint-Chamond fait le show et réalise un festival de tirs primés. Au total, 13 paniers primés pour les locaux sur les 25 tentés. Boulazac aura davantage arrosé pour réussir ses 9 paniers à 3 points. Foulland est pris par les fautes et sort durant le troisième quart temps. Certains autres joueurs avec la même menace vont, sans doute, jouer avec une retenue. La fragilité est toujours présente côté BBD. Alors que le doute ne semble pas exister pour Saint-Chamond, qui après deux revers de suite, se reprend et c'est Boulazac qui en fait les frais. Pour le Boulazac Basket Dordogne, il devient urgent de gagner, face à Nantes, samedi prochain au Palio, dans un match en retard. Un match qui pourrait marquer le retour de Nicolas De Jong.

Statistiques du match Site LNB