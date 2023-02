Basket, ProB, J20 : Boulazac fait l'essentiel face à l'ASA, victoire 87 à 79

Curieux match, ce samedi 11 février 2023, au Palio. Le Boulazac Basket Dordogne fait un début de match tonitruant, mais la suite nous laisse un goût d'inachevé. Boulazac l'emporte 87 à 79 face à l'Alliance Sport Alsace. Il ne faut retenir que la victoire. La qualité du match ne laissera pas de grands souvenirs.

ⓘ Publicité

Début de rencontre canon pour le BBD

Le Boulazac Basket Dordogne va offrir à son public un début de match incroyable, avec une folle réussite, un jeu rapide, et des alsaciens à la rue, débordés et dominés. Les boulazacois réalisent un 19-0, après que l'Alliance Sport Alsace ait ouvert le score par un panier primé. Un premier quart temps à sens unique, malgré les absences périgourdines de Nic Moore et de Paul Billong. Mais côté alsacien, aussi on est diminué par les absences de Tom Digbeu et de Gravrilovic. Le BBD remporte ce quart temps 32 à 9. C'est le seul quart temps qu'il gagnera ce soir.

Les 3 autres quarts temps pour l'ASA

Le Boulazac Basket Dordogne n'aura pas fait une belle prestation en défense. En revanche, en attaque et côté paniers marqués, les points sont bien répartis avec 6 boulazacois à 10 points et plus. Les alsaciens vont réussir 9 paniers primés sur les 30 tentés, alors que le ratio est de 8 sur 24 pour le BBD. Nicolas De Jong pris par les fautes ne jouera pas le dernier quart temps dans son intégralité. Les alsaciens passent en défense de zone, ce qui perturbera à plusieurs reprises les joueurs d'Alexandre Ménard. L'Alliance Sport Alsace remporte donc les trois quarts temps, 24 à 15, 22 à 18 et 24 à 22. Mais insuffisant pour gagner. Boulazac remporte sa 14ème victoire de la saison, la 8ème au Palio et se classe 3ème de Pro B, avant de disputer la finale de Leaders Cup, le dimanche 19 février 2023. Statistiques du match site LNB .