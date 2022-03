Basket-ProB-J21 : Encore une désillusion pour Boulazac battu par Denain 70-75

Cette équipe du Boulazac Basket Dordogne manque de mental. Face à une équipe qui a proposé un combat physique, le BBD a cédé et perd son match au Palio 75 à 70. Boulazac n'est pas épargné, non plus, par les blessures. Inquiétant avant la venue d'Evreux mardi soir.

Le Boulazac Basket Dordogne n'a pas su répondre au défi physique proposé par Denain et s'incline, au Palio, 75 à 70. Une douzième défaite très inquiétante, surtout pour la suite et la fin de la saison régulière. Avant de parler de qualification en play-offs, il vaut mieux, pour l'instant, penser au maintien.

Boulazac termine mieux la première mi-temps

Ce soir, au Palio, tous les joueurs y compris les remplaçants, se sont retrouvés sur le parquet avant le coup d'envoi pour dire non à la guerre en Ukraine. Un drapeau géant a été déployé dans la salle du Palio et des dons ont été récoltés.

Le drapeau de l'Ukraine qui flotte au Palio © Radio France - Xavier Dalmont

Tous les joueurs alignés avant le coup d'envoi pour dénoncer la guerre en Ukraine © Radio France - Xavier Dalmont

Mauvaise nouvelle avant de débuter sa rencontre, le BBD sait qu'il devra se passer des services de son meneur américain Nic Moore, qui devait faire son retour mais qui est à nouveau blessé et absent probablement pour 4 à 6 semaines supplémentaires. Pire encore, pendant son match face à Denain, l'autre meneur boulazacois, Cysauskas n'a joué que 15 secondes, il s'est blessé. De même que Baptiste Tchouaffé n'a pas joué la deuxième mi-temps. C'est coup dur sur coup dur pour les hommes de Nikola Antic. Boulazac mal mené par le défi physique imposé par Denain, mais qui réagit par un 9-0 dans le premier quart temps, qu'il perd 21-23 et par un 10-0 en fin de deuxième quart temps. A la mi-temps, Boulazac bascule devant au score 47 à 41.

Boulazac, collectif friable en deuxième mi-temps

Comme souvent, le Boulazac Basket Dordogne perd le troisième quart temps 15 à 10 et remet Denain sur la bonne voie. Une agressivité seine et les coups d'éclats de Nicolas De Jong et de Quentin Serron n'y changeront rien. Boulazac a manqué de réussite dans ses tirs et n'a pas su renverser la tendance en fin de rencontre. Boulazac s'incline 70-75, une cinquième défaite à domicile, la douzième au total. Il y a urgence à réagir. Mardi soir, Boulazac recevra Evreux.

Statistiques du match Site LNB