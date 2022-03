Basket-ProB-J22 : Boulazac toujours en difficulté et battu par Evreux 77 à 69

Le Boulazac Basket Dordogne a évolué, ce mardi soir, au Palio, avec 4 absences majeures. Une équipe dans le doute et diminuée, il n'en fallait pas plus à Evreux pour venir s'imposer 77 à 69. C'est une lutte pour le maintien que le BBD doit engager maintenant.

Rien ne va plus au Boulazac Basket Dordogne. L'équipe est diminuée, amputée de plusieurs joueurs majeurs, comme son meneur Nic Moore. Le BBD a du se passer des services de Cysauskas, de Foulland et de Tchouaffé. Ils ont encore beaucoup manqué, ce soir à l'effectif de Nikola Antic pour offrir une meilleure résistance face à Evreux.

Des absences boulazacoises qui ont encore pesé ce soir

C'est donc avec un banc bien diminué que Boulazac s'est présenté sur le parquet du Palio face à Evreux. Rapidement les ébroïciens donnent du rythme à la rencontre et connaissent quelques belles réussites pour remporter le premier quart temps 25 à 19. Le ton est donné, Evreux est venu pour s'imposer et Boulazac doit offrir la meilleure opposition possible. Pas facile, quand vous êtes privés de vos atouts majeurs. Même si Quentin Serron, Luc Loubaki et Ivan Février ont réalisé une belle prestation, cela n'a pas suffit. Encore trop de déchets et un manque d'adresse. A la pause, Evreux file aux vestiaires avec 6 points d'avance, 37-43.

Certains joueurs toujours trop peu influents dans le jeu

Jules Rambaut fait peine à voir, il est dans le doute et ne parvient pas à retrouver sa qualité de jeu après sa longue absence. Nicolas De Jong et Olivier Cortale n'étaient pas dans un grand soir. Il devient urgent de réagir, car le Boulazac Basket Dordogne vient de perdre, deux fois, coup sur coup, à domicile, et face à des équipes classées derrière lui. Mais pire encore, Boulazac a perdu le pointaverage sur Denain, et sur Evreux ce soir. Il faudra effectuer samedi prochain un périlleux déplacement à Chalon sur Saône, chez le deuxième. C'est une lutte pour le maintien que le BBD semble entamer à partir de ce soir.

