Basket, ProB, J23 : Boulazac sans éclat, s'incline à Orléans

Le Boulazac Basket Dordogne avait l'occasion de faire une belle opération lors de cette 23ème journée, compte tenu des défaites de Châlons-Reims, du Vichy-Clermont, et de Chalon Sur Saône. C'est raté ! Le BBD s'incline plutôt logiquement sur le parquet d'Orléans, sans que ce dernier n'ait eu à réaliser un grand match. Un résultat d'autant plus décevant, que Boulazac aurait pu mieux faire.

ⓘ Publicité

La première mi-temps, en faveur de Boulazac

La rencontre de cette 23ème journée de Pro B débute avec un quart d'heure de retard, en raison d'un problème technique sur l'un des panneaux. Boulazac connait un tout petit retard à l'allumage, mais termine mieux les deux premiers quarts temps. Beaucoup moins sanctionné qu'Orléans, bien que laissant échapper 11 ballons, Boulazac remporte les deux premiers quarts temps, 15-17 et 20-22 et file aux vestiaires avec une avance de 4 petits points, 35-39. On a le sentiment que les boulazacois n'ont pas assez profité des faiblesses d'Orléans et que l'écart aurait pu et aurait dû être plus conséquent.

La deuxième mi-temps pour Orléans

Au retour des vestiaires, les statistiques boulazacoises ne vont pas s'arranger. Moins de précisions, moins d'adresse. Mais surtout encore des ballons perdus, 19 au total dans la partie, c'est toujours trop. Durant le match, Boulazac réussit 10 paniers primés sur les 22 tentés. Orléans arrose avec 31 tentatives pour 12 paniers à 3 points réussis. Nicolas De Jong n'était pas dans un grand soir. Louis Cassier va réussir un très bon match. Sane va beaucoup décevoir dans cette rencontre. Boulazac aurait pu faire beaucoup mieux et offre la victoire à Orléans qui jouait, ce samedi soir, son dernier match dans son Palais des Sports. Le Boulazac Basket Dordogne subit ainsi sa 8ème défaite de la saison, la 6ème à l'extérieur. Boulazac jouera le mardi 21 mars prochain au Palio, face à Nantes.

Statistiques du match site LNB . Classement de la Pro B, site LNB .