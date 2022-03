Basket-ProB-J24 : Boulazac se rate et offre le match à Saint-Quentin 62-83

Les spectateurs venus ce mardi 15 mars 2022 au Palio pour assister à cette rencontre de la 24ème journée de Pro B, ne sont pas prêts d'oublier ce premier quart temps où le Boulazac Basket Dordogne est passé complètement à côté. Une entame de match catastrophique qui a plombé les chances du BBD pour tout le reste de la rencontre.

Premier quart temps perdu 27-9 par le BBD

Nous n'avons pas reconnu, ce soir, au Palio, les joueurs qui s'étaient imposés quelques jours plus tôt sur le parquet du 2ème à Chalon sur Saône. Ce soir, Boulazac enregistrait le retour de Baptiste Tchouaffé. Nana Foulland avait déjà fait son come back au match précédent. Mais Boulazac était toujours privé de Moore, de Cysauskas et même de Paul Billong malade. Mais les absences n'expliquent pas tout. Jamais Boulazac n'a été en mesure de rivaliser avec Saint-Quentin. Les visiteurs ont inscrit 6 paniers primés dans ce premier quart temps.

Boulazac sans défense, sans inspiration

Quand une équipe est en difficulté, c'est par le collectif qu'elle peut trouver son salue. Mais ce mardi soir, impuissant en défense, peu inspiré en attaque, jamais le BBD n'a pu trouver la ou les solutions. La défense mise en place par Saint-Quentin a fait déjouer les basketteurs boulazacois. Bien sur, il y a la belle tenue d'Ivan Février, meilleur marqueur boulazacois avec 21 points inscrits, mais le reste du collectif n'était pas à la hauteur. 4 paniers primés pour le BBD contre 13 pour Saint-Quentin. Cette lourde défaite est une inquiétude pour la suite et la fin de saison. Il reste 9 matchs, dont 4 à la maison. Il y a urgence à réagir, car le BBD désormais, joue sa survie et son maintien en Pro B et il n'est plus question de parler de play-off. Prochain match, le 26 mars au Palio face à Nancy.

