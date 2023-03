Basket, ProB, J25 ; étincelant BBD face à Saint Chamond, victoire 84-68

Coup de théâtre avant le coup d'envoi, en plus des absences de Nic Moore, de Paul Billong, de Nicolas De Jong, le Boulazac Basket Dordogne va devoir se passer des services de deux autres joueurs, Travis Munnings et Martin Junakovic. Pour le dernier match du pigiste médical Raijon Kelly, on se dit que le BBD va souffrir face à une équipe de Saint Chamond qui n'a perdu qu'un seul des 6 derniers matchs. La suite nous donnera tort et les boulazacois vont nous offrir l'une de leur plus belle prestation de la saison.

Une première mi-temps de rêve pour Boulazac

25 à 17 et 23 à 17, le Boulazac Basket Dordogne remporte les deux premiers quarts temps en nous offrant un beau jeu offensif et surtout une très belle efficacité défensive. Saint Chamond est dépassé en ce début de match et n'existe que par son adresse à 3 points. Les boulazacois ne commettent que peu de fautes et surtout ne perdent que 2 petits ballons durant toute la première mi-temps, alors que c'était son pêché mignon lors de ses précédents matchs. Une mi-temps où il y a peu à jeter, peu à critiquer et où les boulazacois compensent les absences par l'envie, l'envie de bien jouer, l'envie de gagner.

Saint Chamond ne reviendra pas

Au retour des vestiaires, on s'attend à voir le Boulazac Basket Dordogne souffrir, n'ayant que 7 joueurs à disposition, Alexandre Ménard devra faire tourner davantage et donner leur chance à deux jeunes espoirs. Boulazac déjoue et fait davantage de fautes. Le match perd de sa superbe, les boulazacois sont moins flamboyants et la partie perd un peu de son éclat. Boulazac se fait peur l'espace d'une moitié de quart temps. Le BBD perd un peu plus de ballons qu'en première mi-temps. Raijon Kelly sera le meilleur marqueur pour son tout dernier match sous les couleurs boulazacoises où il va laisser un formidable souvenir. Les autres joueurs ont tout fait pour qu'il parte avec cette victoire et cette belle prestation. Sylvain Sautier, l'autre joker médical fera une bonne partie, bien meilleure que pour sa première mardi soir face à Nantes. Voilà qui est prometteur pour celui qui va remplacer Nicolas De Jong pour plus d'un mois. Le Boulazac Basket Dordogne perd le troisième quart temps 18 à 16 et gagne le dernier 20 à 16 pour s'imposer au final 84 à 68. Une 17ème victoire qui conforte la 3ème place au classement de Pro B, d'autant que les poursuivants de la 4ème à la 8ème place ont tous perdus. Statistiques du match site LNB .