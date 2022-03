Basket-ProB-J25 : Intouchable Nancy ce soir au Palio face au BBD 73-84

Les supporters, le public périgourdin a répondu présent, ce samedi soir, au Palio, pas loin des 4000 spectateurs, mais cela n'a pas changé le sort de la rencontre. Boulazac s'est incliné face au troisième, face à Nancy, 84 à 73. Il n'y a pas eu, pour le moment, un effet nouveau coach, et Jamar Wilson n'a pas eu assez d'influence pour changer les données du match.

Encore un début de match complètement raté

Comme souvent cette saison, le Boulazac Basket Dordogne a du retard à l'allumage et le paye au prix fort. D'entrée de jeu, Nancy impose son rythme, donne le tempo à la rencontre, et Boulazac n'est qu'en réaction. Le BBD trop timoré, crispé, n'y arrive pas, ne trouve pas l'adresse et Nancy enquille et remporte les deux premiers quarts temps, 13-26 et 15-22. Les joueurs filent aux vestiaires pour la mi-temps et déjà la cause est quasiment entendue, 20 points de retard pour les hommes d'Alexandre Ménard, 28-48. Au contraire, Sylvain Lautié, l'ancien coach boulazacois aujourd'hui venu pour diriger Nancy est rassuré par la prestation de ses joueurs.

Une belle et tardive réaction en deuxième mi-temps

Boulazac est dans la réaction, c'était le cas ce soir face à Nancy, mais c'est souvent le cas cette saison. Nana Foulland a été encore transparent ce soir. Nicolas De Jong peine à retrouver son rendement d'avant blessure et l'absence de Nic Moore se fait toujours cruellement sentir. Une belle réaction donc, qui se traduit par une série du BBD, un 9-0 avec un peu plus de mordant en défense. Boulazac aura du mal, durant ce match, à trouver du jeu intérieur, alors que Nancy fait mouche grâce à son formidable passing-game. Cette équipe de Nancy est taillée pour disputer la montée. Mais Boulazac l'est-il pour une lutte pour le maintien ? C'est la question que l'on peut se poser après sa prestation de ce soir.

Statistiques du match Site LNB