Basket-ProB-J27 : Boulazac battu à Aix Maurienne 74-67 mais du mieux en défense !

Le Boulazac Basket Dordogne est désormais en grand danger, après un nouveau revers, sur le parquet d'Aix Maurienne. Ce mardi soir, le BBD s'incline 74 à 67, mais il y a du mieux en défense et dans l'attitude des joueurs. Même si tous n'ont pas donné satisfaction.

Le Boulazac Basket Dordogne a subi ce mardi soir, sa 17ème défaite de la saison, la 9ème à l'extérieur, mais aussi la 4ème consécutivement. Les feux sont au rouge pour le BBD qui n'aura pas droit à l'erreur, samedi soir, au Palio, face à la lanterne rouge, Rouen. Ce soir, Boulazac a été battu par Aix Maurienne, 74 à 67.

Du mieux en défense pour le BBD

C'est clair, Boulazac a montré de belles valeurs défensives, ce soir sur le parquet de la Halle Marlioz. Boulazac n'a encaissé que 34 points lors des deux premiers quarts temps. 30 en deuxième mi-temps. Une copie défensive plutôt bonne, dommage que l'adresse lors des attaques boulazacoises n'est pas suivie. L'attitude des joueurs aussi est à saluer, même si certains continuent de décevoir. Il faudra s'appuyer sur ce secteur défensif retrouvé lors du match face à Rouen et pour toutes les autres rencontres de cette fin de saison. La survie du BBD passe par la défense.

Encore des faiblesses en attaque

Le Boulazac Basket Dordogne a encore perdu trop de ballons, ce mardi soir, 22 ballons perdus, c'est trop. Les boulazacois étaient aussi en difficulté face à la défense de zone proposée par Aix Maurienne. Il ne trouvait pas souvent la solution. Rappelons aussi que le basket est un sport d'adresse et de ce côté là, il y a encore de l'amélioration à apporter. Le BBD est donc ce soir avant dernier du championnat de Pro B. Le maintien devient de plus en plus compliqué, mais pas encore impossible. Il faudra s'imposer samedi soir face à Rouen. Défaite interdite.

