Basket-ProB-J29 : Boulazac peut encore croire au maintien en s'imposant en Alsace 72-89

Ce vendredi 12 avril 2022, les hommes d'Alexandre Ménard, nouveau coach du BBD, ne l'oublierons pas de si tôt. Ils ont réalisé une très belle prestation et une belle performance en s'imposant sur le parquet de l'Alliance Sport Alsace qui restait sur 3 succès d'affilés et avait remporté 7 de ses 9 dernières rencontres. Boulazac met fin à une série de 5 revers de suite et surtout se donne le droit de croire encore au maintien.

Un début de match difficile pour le BBD

Comme souvent, le Boulazac Basket Dordogne a eu du retard à l'allumage et passe au travers du premier quart temps, qu'il perd 26 à 17. L'inquiétude commence alors déjà à se lire sur les visages des basketteurs boulazacois. Mais les périgourdins ont encore des ressources et de la volonté en cette fin de saison. Il resserre le jeu et surtout la défense. Une défense plus haute et plus dur. Nic Moore qui fait son retour après plusieurs semaines d'absences est en jambe mais aussi en réussite. Nic Moore auteur de 16 points mais dont l'influence est notable auprès de ses coéquipiers. Toute l'équipe se met alors au diapason, réalise une belle série, un 16-0 qui les remet complètement dans le match et vire en tête à la mi-temps, 46 à 39.

Une deuxième mi-temps maitrisée

Le Boulazac Basket Dordogne n'a pas permis le retour de son adversaire, ce soir, sur parquet adverse. Même si le combat reste âpre, très disputé, l'adresse est retrouvée avec 11 paniers primés réussis sur les 20 tentés. Petit bémol, trop de points perdus lors des lancés francs. Mais surtout, il y avait ce soir, un BBD en jambe et bien présent sous les paniers avec 15 rebonds offensifs et 33 rebonds défensifs. Un secteur clé dans cette rencontre. Boulazac s'impose et s'offre sa 11ème victoire de la saison, la 5ème à l'extérieur. Ce soir, le BBD n'est plus relégable, mais devance Nantes et occupe la 16ème place avant son déplacement à Quimper, un adversaire direct pour le maintien, dimanche prochain 24 avril à 16h00.

Statistiques du match Site LNB