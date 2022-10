Basket-ProB-J3 : défaite frustrante au Palio, le BBD battu par Vichy-Clermont 76-79

Il y avait une belle affluence encore, ce samedi 29 octobre 2022, au Palio, pour la rencontre de la 3ème journée de Pro B de basket. Le Boulazac Basket Dordogne s'incline face au Vichy-Clermont, 76 à 79. Totalement frustrant !

Boulazac, encore un retard à l'allumage

Comme souvent, le Boulazac Basket Dordogne débute mal sa rencontre et doit courir après le score. Il conclue le premier quart temps avec un retard de 6 points. 12-18. L'artificier auvergnat fait déjà parler de lui, Tray Boyd fait parler son adresse, aidé par une belle prestation d'un ex-boulazacois, Ivan Février.

Lors du deuxième quart temps, Boulazac règle un peu mieux la mire. Légèrement dominés aux rebonds offensifs, mais bien présents aux rebonds défensifs, les boulazacois vont mieux à l'approche de la mi-temps et filent aux vestiaires avec 5 points de retard. 36-41.

Boulazac bien mieux en 2ème mi-temps

Le Boulazac Basket Dordogne finit par imposer son jeu, par dicter le rythme de la rencontre et domine Vichy-Clermont dans le troisième quart temps grâce à un bon Nic Moore bien aidé par Travis Munnings. Junakovic y va de ses paniers primés. Boulazac remporte cet avant dernier quart temps 22 à 15 et mène 58-56.

Dans le dernier quart temps, Boulazac fait un écart de 8 points, au tout début, mais son jeu s'effrite et les visiteurs prennent de l'assurance, reviennent et passent même devant au score. Le money time tout comme le match restera indécis. Mais c'est bien le Vichy-Clermont qui a le dernier mot et qui s'impose au Palio. Frustration totale chez les hommes d'Alexandre Ménard qui vont devoir se rattraper dès vendredi à Antibes. Victoire du Vichy Clermont à Boulazac 76-79.

