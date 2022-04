Basket-ProB-J31 : Boulazac s'offre un large succès face à Saint Vallier 95-67

Troisième victoire consécutive pour le Boulazac Basket Dordogne qui se donne un peu plus d'air avant les trois dernières journées de la saison régulière. Après sa belle et large victoire sur Saint Vallier, Boulazac signe une treizième victoire de la saison et se retrouve 11ème au classement de ProB.

Le Boulazac Basket Dordogne respire de mieux en mieux en cette fin de saison régulière. En position de relégable, il y a trois journées, le voilà 11ème de Pro B, après trois victoires consécutives. Ce soir, c'est le Saint-Vallier Basket Drôme qui a fait les frais du retour en grâce du BBD. Un adversaire direct pour le maintien avec lequel, Boulazac récupère le pointaverage en sa faveur.

Boulazac remporte tous les quarts temps

Ce samedi soir, il était écrit que le Boulazac Basket Dordogne ne tremblerait pas ! Même si l'entame de match est poussif, Nana Foulland lance les hostilités et place son équipe sur la bonne voie, en réussissant à inscrire les 10 premiers points de son équipe. Boulazac est lancé et remporte le premier quart temps, 22 à 16. Les joueurs du BBD vont inscrire 7 paniers primés durant la première mi-temps après avoir raté les 5 premières tentatives. Les boulazacois vont gagner tous les quarts temps, 22-16 ; 31-19 ; 17-16 ; 25-16. Jamais les joueurs de la Drôme n'ont été en mesure d'inquiéter cette équipe périgourdine.

Belle victoire collective du BBD

Tout comme à Quimper, on peut parler d'un vrai succès collectif. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Tout le monde a marqué et le temps de jeu a été bien réparti. Le coach boulazacois Alexandre Ménard a pu ménager son effectif, y compris Nic Moore. Même s'il a fallu faire avec la sortie prématurée pour 5 fautes de Nicolas De Jong. Le public du Palio a laissé échapper sa joie et doit se sentir plus soulagé alors qu'il reste 3 matchs à disputer. Boulazac conserve ses chances de maintien et a sa destinée en main. Il se rendra, mardi soir, à Tours, pour jouer face à un adversaire direct pour le maintien.

