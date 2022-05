Basket-ProB-J32 : le maintien se précise, Boulazac s'impose à Tours 101-91

Il s'agissait ce mardi 3 mai 2022 de la 32ème journée de Pro B de basket. Le Boulazac Basket Dordogne et Tours s'affrontait dans un duel pour le maintien. Boulazac l'emporte 101 à 91 à Tours. Une belle opération pour le maintien qui est quasiment assuré. Si Nantes perd demain soir face à Aix-Maurienne, le maintien sera officialisé avant même le prochain match au Palio face à Antibes.

Domination boulazacoise en première mi-temps

Les hommes d'Alexandre Ménard ont réussi leur entame de match. Cela débute par un festival de tirs primés, 3 de suite, le ton est donné. Boulazac remporte largement le premier quart temps 23 à 12. Tours se rebiffe un peu dans le deuxième quart temps, qu'il finit par perdre aussi, 27 à 23. A la pause, le BBD a fait un écart et mène 50 à 35. Le temps de jeu est bien réparti entre les joueurs et leur réussite aussi, plusieurs joueurs boulazacois termineront la rencontre en passant la barre des 15 points inscrits. Ce sera le cas de Nic Moore, Batiste Tchouaffé, Nicolas De Jong et Ivan Février. Mais les autres n'ont pas été en reste et ont aussi apporté leur pierre à l'édifice.

Deuxième mi-temps plus disputée

Au retour des vestiaires, Tours tente de revenir et d'inquiéter le BBD. Distancé par plus de 20 points, Tours parviendra à revenir à 9 points, mais Boulazac ne semble pas être inquiété et sait réagir chaque fois qu'il le faut, ne permettant pas au public tourangeau de s'enflammer et de croire à un retour de son équipe. La profondeur de banc a fait son oeuvre. Même si certains boulazacois terminent en ayant quelques petites blessures, toute l'équipe devrait être au complet pour le dernier match de la saison au Palio, samedi prochain face à Antibes.

Statistiques du match Site LNB