Basket, ProB, J33 : Boulazac déçoit et perd face à Chalon sur Saône 87 à 78

Ce samedi 6 mai 2033, pour cette 33ème journée, l'avant dernière avant les play-offs, le Boulazac Basket Dordogne, 3ème avant le coup d'envoi, recevait le 2ème, Chalon sur Saône. Une rencontre qui s'est jouée à guichet fermé. Le public périgourdin était chaud, enthousiaste et il a beaucoup encouragé son équipe, mais rien n'y a fait et jamais le BBD n'a été en mesure d'inquiéter son adversaire. Avec cette défaite, Boulazac perd la troisième place et devra défendre sa quatrième place en déplacement à Lille, le vendredi 12 mai, lors de la 34ème journée de Pro B. On sait maintenant que le titre de Champion de Pro B se jouera lors de la dernière journée, entre Saint Quentin et Chalon sur Saône, une lutte à distance. Quimper et Nantes s'affronteront et malheur au perdant qui descendra à l'étage inférieur.

Boulazac débute bien et puis son jeu se délite

Boulazac réussit les toutes premières minutes de la rencontre et va mener 7-4, mais ce sera la seule fois du match, ensuite jamais il ne prendra le score à son compte. Il faudra même attendre les 3 dernières minutes du deuxième quart temps pour voir Nic Moore, le meneur américain du BBD réussir ses premiers points. Seuls Olivier Cortale et Nicolas De Jong vont donner satisfaction, tous les autres vont décevoir. Boulazac perd le premier quart temps 24 à 16 et le deuxième 24 à 22 et accuse un retard de 10 points à la pause. Chalon sur Saône mène à la mi-temps 48 à 38.

Chalon sur Saône mérite sa victoire

Saint Quentin attendait que le BBD brille ce soir, pour célébrer son titre de champion de Pro B, mais il lui faudra s'employer lors de la dernière journée. Boulazac va courir après le score toute la soirée. Il parvient à remporter péniblement le troisième quart temps, 17 à 16 et fait égalité dans le dernier, 23 à 23. Les deux équipes se valent sur le plan des rebonds, des ballons perdus, mais la différence s'est surtout faite par l'adresse à 3 points. Boulazac a été défaillant dans ce domaine là. Statistiques du match, site LNB . Classement de Pro B, site LNB .