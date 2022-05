Basket-ProB-J33 : Boulazac reste en Pro B après son succès face à Antibes 80 à 67

Cette quinzième victoire de la saison est celle qui officialise le maintien du Boulazac Basket Dordogne en Pro B, pour l'année prochaine. Boulazac a battu ce samedi au Palio, l'équipe d'Antibes 80 à 67. Une cinquième victoire consécutive. Boulazac a fait ce qu'il fallait en cette fin de saison.

Une première mi-temps ultra maîtrisée

Le Boulazac Basket Dordogne a réussi son match de bout en bout, sans trou d'air et avec une belle copie rendue en défense, à l'image de Quentin Serron et surtout de Luc Loubaki, gros marqueur ce soir, mais surtout, voleur de ballons à l'adversaire. Luc Loubaki auteur d'un très bon match et qui palie à une prestation plus en dedans du meneur américain Nic Moore, qui quand il n'est pas le meilleur marqueur, s'évertue à devenir le meilleur passeur de la rencontre. Une belle défense de zone de la part des boulazacois qui a perturbé Antibes. Le BBD remporte les deux premiers quarts temps, 19-17 et 26-14. A la pause, Boulazac retourne aux vestiaires avec un avantage de 14 points, 45 à 31.

Boulazac sans trou d'air dans son jeu ce soir

La prestation du BBD aura été remarquable de bout en bout, les joueurs ont été combattifs et solidaires et chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Jules Rambaut a fait une bonne entrée et Paul Billong réalise également un match d'une grande intensité et il a été en réussite, ce samedi soir au Palio. Les 4500 personnes présentes ont fait la fête et le claping avec les joueurs du BBD. Une saison galère mais qui se termine bien à domicile. En revanche, fin de suspense pour les play-offs, les alsaciens ayant gagné ce soir à Saint Vallier. Vendredi prochain, Boulazac ira à Lille sans pression.

statistiques du match, Site LNB