Basket-ProB-J34 : le mauvais finish de Boulazac battu à Lille 66-57

Il faudra vite oublier ce dernier match de la saison du Boulazac Basket Dordogne. Sans aucun doute, la plus mauvaise prestation du BBD lors de cette saison si chaotique, si compliquée, si difficile pour les nerfs. Lille et Boulazac n'auront pas offert un grand spectacle. La deuxième mi-temps ne restera pas dans les anales, ou plutôt comme étant la pire de leur saison respective. Lille a fait l'essentiel, et sauve sa saison et son maintien en Pro B. Boulazac n'aura pas eu sa sixième victoire d'affilée et termine à la 12ème place.

Une première mi-temps accrochée

Si Lille réussit une meilleure entame de rencontre, Boulazac réagit et inscrit 5 paniers primés sur les 9 tentés dans le premier quart temps. Un rendement qui va diminuer durant tout le reste de la rencontre. 12 ballons perdus par les lillois durant les deux premiers quarts temps du match, c'est beaucoup trop. Côté boulazacois, Luc Loubaki était le plus inspiré ce vendredi soir. Nic Moore a fait un match très moyen et Olivier Cortale était peu en réussite. Nana Foulland aux abonnés absents. Boulazac perd le premier quart temps 23-22 et remporte le deuxième 16-19 et vire devant en allant aux vestiaires, 39-41.

Une deuxième mi-temps sans aucun relief

Lille et Boulazac n'ont aucune raison d'être fier de leurs deux derniers quarts temps de la saison. Un festival de ratés, de mauvaises actions, d'erreurs y compris pour des paniers tout fait ! On s'est ennuyé ferme au retour des vestiaires. Batiste Tchouaffé, meilleur marqueur boulazacois avec 12 points inscrits. Le seul intérêt de cette fin de match, c'est le maintien acquis par Lille. Il fallait cette victoire car dans le même temps, Tours faisait ce qu'il avait à faire. Mais en vain, Tours sera relégué avec Rouen en Nationale Une la saison prochaine. Nancy monte en Pro A directement. L'Alliance Sport Alsace accroche la neuvième et dernière place qualificative pour les play-offs. Ce match du BBD aura été à l'image de sa saison.

Statistiques du match Site LNB

Classement final de la Pro B