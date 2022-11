Basket-ProB-J4 : Boulazac s'impose à Antibes 83 à 72

Ce vendredi 4 novembre 2022, le Boulazac Basket Dordogne jouait sur le parquet d'Antibes à l'Azur Arena avec pour mission de s'imposer. C'est chose faite ! Boulazac a vaincu Antibes 83 à 72.

Une première mi-temps très serrée

Durant les deux premiers quarts temps, les deux équipes ont quasiment le même rendement. Les défenses prennent le pas sur les attaques. Antibes règle plus rapidement la mire que son adversaire mais sans vraiment pouvoir s'échapper au score. Xavier Pollard, joueur influent d'Antibes est rapidement pris par les fautes. Il a été cerné par les boulazacois. Le BBD remporte le premier quart temps 17-19 mais perd le deuxième 21-16. Les deux équipes filent aux vestiaires, les locaux mènent alors 38-35.

Boulazac accélère, Antibes ne suit pas

Au tout début du troisième quart temps, les boulazacois jouent pied au planché et se montrent plus adroits, les tirs primés commencent à bien tomber. Nic Moore se réveille et par des paniers dont il a le secret et par ses nombreuses passes décisives, Boulazac parvient à faire un petit écart. Un avantage de 10 points que le BBD conservera jusqu'à la fin. Les boulazacois ont été plus disciplinés que face au Vichy Clermont. Ils ont perdu peu de ballons et ont suivi le plan de jeu concocté par leur coach, Alexandre Ménard. Le Boulazac Basket Dordogne remporte ce troisième quart temps 13-26. Antibes ne reviendra pas dans le dernier quart temps. Boulazac ne tremblera pas vraiment dans le money time et s'impose pour la deuxième fois de ce début de saison.

Statistiques du match Site LNB