Basket-ProB-J4 : Boulazac toujours en panne de victoire, battu à Antibes 72 à 53

Le Boulazac Basket Dordogne a encore déçu ce vendredi 5 novembre 2021 dans l'Azurarena d'Antibes. Boulazac a signé une piètre prestation, et vit un quatrième revers en autant de match, battu 72 à 53.

Boulazac a toujours couru après le score

Le Boulazac Basket Dordogne se voit mené d'entrée 7-0 et va courir toute la rencontre après le score, même si le premier quart temps se termine sur un score de parité, 12 à 12. Le BBD fera jeu égal dans le quatrième quart temps, 18 à 18. Mais le mal sera fait dans le deuxième et troisième quart temps, les deux perdus 21 à 13 et 21 à 10. Antibes n'a pas eu à beaucoup s'employer pour faire la différence. Le match n'a d'ailleurs pas atteint de hautes envolées.

Du coup, les matchs se suivent et se ressemblent pour le Boulazac Basket Dordogne, battu pour la quatrième fois en quatre rencontres. Des shoots forcés, des joueurs peu inspirés et en manque de réussite. Une équipe en plein doute et en manque de rythme, mais aussi en manque d'initiatives. Les feux sont loin d'être au vert à Boulazac et les arrivées de Nicolas De Jong et de Nic Moore seront très attendues, pour redonner de la confiance. Ils seront alignés dès mardi soir, lors du déplacement à Evreux.

Statistiques du match Site LNB