Basket, ProB, J5, Boulazac connait enfin les joies de la victoire 117 à 110 à Evreux

Ce mardi 9 novembre 2021, le Boulazac Basket Dordogne ouvre, enfin, son compteur victoire, lors d'un match épique, salle Jean Fourré, face à Evreux. Les ébroïciens avaient connu les prolongations, vendredi dernier, face à Nantes et la victoire au bout. Cette fois, le BBD a déjoué les pronostics et surtout a su renverser la tendance après une première prolongation dominée par l'adversaire et puis il y eu le show Baptiste Tchouaffé auteur de paniers primés importants lors de la deuxième prolongation.

Boulazac dans le ton dès le premier quart temps

Le BBD a rapidement fait la course en tête en tout début de match, avec un premier quart temps plutôt bien maîtrisé, même si Evreux est resté au contact. Un quart temps remporté par les boulazacois 32 à 27. Le ton était donné !

Boulazac toujours devant après le deuxième et troisième quart temps

La bataille continue de faire rage durant ces deux quarts temps. Boulazac parfois sur le point de tenir son adversaire à distance, mais aussi qui se fait surprendre par quelques coups de boutoirs d'ébroïciens pas toujours en réussite dans leur salle. Le deuxième quart temps est néanmoins remporté par Evreux 21 à 20 sur le fil. Mais c'est Boulazac qui gagne le troisième 27 à 25.

Boulazac en panne dans le quatrième quart temps

Le Boulazac Basket Dordogne va connaitre un coup de moins bien, dans cet ultime quart temps et semble dans le dur. La précision lui échappe et les fautes commises s'additionnent. Nick Moore, le meneur américain sortira bien avant la fin de la rencontre pris par une cinquième faute. Olivier Cortale, le joueur boulazacois connaitra le même sort. Evreux revient et gagne ce dernier quart temps 17 à 11 et arrache la prolongation. Score 90 à 90.

Deux prolongations, une pour chacune des équipes

Durant la première prolongation, le BBD est rapidement mené et l'avance d'Evreux est telle qu'on y croit plus beaucoup du côté des supporters comme du côté des observateurs. Le coach boulazacois Nikola Antic prend un temps mort et relance ses joueurs qui arrachent une deuxième prolongation. La fraîcheur, l'obstination des périgourdins fera la différence avec un Baptiste Tchouaffé des grands soirs, auteur de 32 points, meilleur marqueur boulazacois. Il va inscrire deux paniers primés déterminants dans cette fin de match. Mais c'est tout un collectif retrouvé qui est à salué et la détermination des nouvelles recrues qui a fait le reste. Boulazac respire un peu mieux et s'offre son premier succès de la saison, 117 à 110 avant de recevoir Aix Maurienne, samedi soir au Palio.

Statistiques du match Site LNB