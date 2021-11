Basket-ProB-J7 : Victoire de Boulazac 75-62 face à Blois, la troisième consécutive

Duel de gros bras de la Pro B, ce samedi soir au Palio, le Boulazac Basket Dordogne accueillait l'ADA Blois Basket. Le BBD en confiance après 2 succès consécutifs et Blois dans le dur, après 2 revers à domicile. Le BBD gagne à l'usure et s'offre un troisième succès de suite en championnat.

Ce samedi 20 novembre 2021, c'est une belle affiche de Pro B à laquelle le public et les supporters périgourdins ont pu assister au Palio. L'ADA Blois Basket venu défier le Boulazac Basket Dordogne au Palio.

A chacun son quart temps en 1ère mi-temps

Si le Boulazac Basket Dordogne réussit un meilleur début de rencontre en s'imposant 14 à 8 dans le premier quart temps, il ne confirme pas dans le deuxième, qu'il perd 22 à 16. C'est donc avec un score de parité que les deux équipes rejoignent les vestiaires, 30 à 30. Chacun a eu son quart temps, son temps fort. Peu de points inscrits de chaque côté, un peu de maladresse, de la fébrilité et du déchet dans les lancés francs. Aucune équipe n'arrive à profiter du temps faible de l'autre et aucune ne se détache au score, ce qu'aurait pu faire le BBD. Dommage !

Une profondeur de banc qui fait la différence

Boulazac va durcir son jeu défensif, commettre moins de fautes que Blois. Mais surtout la profondeur de banc finira pas faire son œuvre et permettre aux hommes de Nikola Antic de faire la différence. Même si Blois s'accroche dans le troisième quart temps qu'il perd 23 à 21, il finira par céder dans le dernier quart temps, 22 à 11. Un troisième succès consécutif pour le Boulazac Basket Dordogne qui s'impose 75-62. Une victoire obtenue grâce à la belle prestation du meneur Nic Moore, par un bon Nicolas De Jong sous les paniers et aux rebonds, mais aussi, dans l'animation et avec un Ivan Février de nouveau en réussite dans ses tirs.

