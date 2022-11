Basket-ProB-J7 : Boulazac trop tendre ce soir sur le parquet de Quimper

Ce mardi 29 novembre 2022, le Boulazac Basket Dordogne était en déplacement pour affronter Quimper sur son parquet de la salle Michel Gloaguen. Lors des deux premiers quarts temps, les basketteurs boulazacois répondent coup pour coup aux assauts quimpérois. Boulazac réussit une meilleure entame de match que lors de sa confrontation avec Angers, la semaine dernière au Palio. Au retour des vestiaires, les choses vont se compliquer pour le BBD qui finit par décrocher et s'incliner 92 à 81.

Une première mi-temps très accrochée

Quimper souhaitait prendre sa revanche sur le match perdu en Coupe de France, courant octobre. Mais c'est le Boulazac Basket Dordogne qui prend les devants et fait la meilleure entame de rencontre. Quimper jusque-là maladroit, règle la mire et termine mieux le premier quart temps, qu'il remporte 21-16. Le ton est donné et Boulazac sait déjà que cela sera compliqué. On assiste très vite à un match dans le match entre Jessie Begarin, le joueur quimpérois et Nic Moore. Les deux basketteurs sont pas loin d'en venir aux mains et sont sanctionnés tous les deux par une technique. Le BBD termine mieux ce deuxième quart temps, qu'il gagne 26-30. Au moment de se rendre aux vestiaires, Quimper mène 47-46.

Boulazac trop tendre en deuxième mi-temps

Les boulazacois ont perdu trop de ballons ce soir pour rivaliser avec Quimper. Des joueurs sont rapidement pris par les fautes, c'est le cas de Nicolas De Jong qui voit son temps de jeu bien réduit. Malgré une belle présence sous les paniers, les 19 ballons perdus sont préjudiciables. On sent aussi un manque de fraicheur chez les boulazacois qui jouent sur trois tableaux, championnat de Pro B, Coupe de France et Leaders Cup. C'est sans doute trop, même avec un banc fourni. Nic Moore n'aura pas l'influence des grands soirs et Boulazac finit par céder du terrain pour s'incliner 92 à 81. C'est sa troisième défaite de la saison. Boulazac se rendra à Saint Chamond, vendredi soir, pour la 8ème journée de Pro B.

