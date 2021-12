Basket-ProB-J8 : Et de 4 pour Boulazac qui s'impose à Rouen 95 à 75

Le Boulazac Basket Dordogne n'est pas tombé dans le match piège que lui tendait Rouen, lanterne rouge de Pro B. Les Rouennais avaient subi une lourde défaite à Quimper, la semaine passée, mais avaient remporté leur match à domicile, une première victoire de la saison. Rouen n'a pas pu rééditer la même performance, ce soir, face à Boulazac.

Une première mi-temps diesel pour le BBD

Boulazac aura eu un peu de mal avant de se lancer complètement dans sa rencontre à Rouen. Beaucoup trop de déchets dans les lancés francs, peu de paniers primés. Cette première mi-temps aura été mi figue mi raisin pour le BBD qui perd le premier quart temps, 19 à 17 avant de remporter le deuxième 28 à 23. A la pause, Boulazac ne mène que de trois points, 45 à 42.

Deuxième mi-temps, le réveil du banc boulazacois

A se rendant aux vestiaires après la première mi-temps, l'entraineur boulazacois Nikola Antic montre son agacement et son mécontentement vis à vis des joueurs du banc qui n'apportent pas le plus que l'on peut attendre. Une gueulante qui porte ses fruits, puisque des joueurs comme Nana Foulland et Alex Campbell ont apporté beaucoup plus dans le troisième et quatrième quart temps. Un banc qui a fait la différence côté boulazacois. C'est donc à l'usure et surtout dans un troisième quart temps remporté 31 à 12 que le BBD a construit sa victoire. La quatrième consécutive et la quatrième de la saison. De bon augure avant de rencontrer Lille, au même bilan, samedi prochain au Palio.

Statistiques du match Site LNB