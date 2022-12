Basket-ProB-J8 : Superbe prestation et victoire de Boulazac à Saint Chamond

Ce vendredi 2 décembre 2022, le Boulazac Basket Dordogne se déplaçait sur le parquet de Saint-Chamond, pour le compte de la 8ème journée de Pro B. Objectif retrouver le succès après la défaite à Quimper pour rebondir en championnat. Battre à nouveau cette équipe de la Loire, comme ce fut le cas, deux fois, cette saison en Leaders Cup.

Boulazac débute bien sa rencontre

Les basketteurs boulazacois sont dans le coup, dès le début de la rencontre. Même si le club local ouvre le score par un panier primé, la réplique périgourdine est immédiate. Boulazac prend les commandes au score et le conserve jusqu'au bout du premier quart temps, qu'il remporte 22 à 18. Les boulazacois sont bien présents sous les paniers et attentifs aux rebonds défensifs comme offensifs. Mais Saint-Chamond n'entend pas laisser le BBD dans son confort et sa réaction est intéressante dans le deuxième quart temps gagné par les locaux, 22 à 14. Les deux équipes retournent aux vestiaires, pour la mi-temps. Saint-Chamond prend alors les devants pour mener face à Boulazac, 42-36.

Boulazac solide jusqu'au bout

Au retour des vestiaires, la motivation boulazacoise est intacte. Nic Moore est dans un grand soir et inscrira 28 points, il est le meilleur marqueur périgourdin. Louis Cassier et Bathiste Tchouaffé sont aussi en grande réussite, ce soir. Le BBD ne lâche rien et remporte le troisième quart temps 26 à 16. Les défenses se laissent déborder et les actions offensives prennent le pas, car on marquera beaucoup dans l'ultime quart temps, gagné, là encore par le BBD, 31 à 26. Score final Boulazac bat Saint-Chamond 93 à 84 et s'offre son deuxième succès à l'extérieur et le cinquième de la saison au total. Samedi prochain, Boulazac retrouvera le Palio pour affronter Saint Vallier. Statistiques du match Site LNB .