Basket-ProB-J9 : Boulazac domine Lille 75 à 53 pour une cinquième victoire d'affilée

Le Boulazac Basket Dordogne a pris d'entrée cette équipe de Lille, à la gorge, pour ne jamais la lâcher et s'impose pour sa cinquième victoire de suite, 75 à 53. Le public du Palio était ravi et le BBD est désormais avec un bilan positif de 5 succès pour 4 revers.

Même si tout ne fut pas parfait, loin s'en faut, ce samedi 11 décembre, au Palio, le Boulazac Basket Dordogne a fait l'essentiel en s'offrant une cinquième victoire consécutive en championnat de Pro B. Boulazac dans la première moitié de tableau à l'issu de la 9ème journée.

Un début de match réussi pour le BBD

Boulazac quasiment à sens unique dans le premier quart temps qu'il domine nettement 23 à 7. Il y aura pourtant pas mal de déchets offensifs et un manque de réussite à 3 points. Mais Boulazac domine largement Lille aux rebonds défensifs comme offensifs. Seul bémol, le meneur américain Nic Moore avec déjà deux fautes et le coach Nikola Antic qui préfère le préserver pour la suite. Paul Billong entre alors en piste et sans marquer aura une belle influence sur la performance de ses coéquipiers.

Belle victoire de Boulazac au Palio face à Lille © Radio France - Harry Sagot

Un seul quart temps perdu par le BBD ce soir

Battu par Lille dans le deuxième quart temps 20 à 16. Les boulazacois vont aux vestiaires avec un score en leur faveur de 39 à 27. Son collectif qui semble heureux de jouer ensemble, le talent des joueurs, la profondeur de banc, mais aussi l'intensité en défense et l'envie, vont forger le succès du Boulazac Basket Dordogne. Le BBD gagne les deux derniers quarts temps, 16 à 15 et 20 à 11. Il inscrit au total 8 paniers primés contre 7 pour les lillois. Jamais Boulazac n'aura douté dans cette rencontre. Une victoire logique, mais il reste encore pas mal de progrès à faire.

Statistiques du match Site LNB