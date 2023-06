Basket : Puma devient le nouvel équipementier officiel de la Chorale de Roanne

Elle passe de l'Italie à l'Allemagne. La Chorale de Roanne, club de basket qui évolue dans la première division nationale, annonce le changement de son équipementier officiel. Les basketteurs vont désormais jouer sous les couleurs de la marque allemande Puma. Le partenariat devrait s'étendre pour 3 saisons, soit jusqu'en 2026. Depuis 2014, le club avait un partenariat avec la marque italienne Erreà Sport.

ⓘ Publicité

Nouveaux maillots disponibles le 15 août

Tout le club est concerné, chaque équipe recevra maillots, shorts et chaussettes. "Ça représente environ 1 000 pièces" explique le club. Une étape importante puisque Puma est une plus grosse enseigne qu'Errea, "ça montre que le club évolue et qu'il a de plus grande ambitions". Pour rappel, Roanne joue en Betclic Élite, la première division nationale.

Les nouvelles tenues sont en train d'être designées, elles seront disponibles le 15 août. De son côté Intersport devient le distributeur officiel pour ces équipements.