Basket / Rap : double casquette pour McKenzie, star américaine de Gravenchon

Ancienne star de PRO A et de Pro B, Amadi McKenzie vient de sortir son premier album de rap, intitulé "Pardon my french". Une nouvelle carrière dans la musique pour l'américain qui continue tout de même de sévir sur les parquets de NM2, avec Gravenchon.

"Pardon my french" ! L'expression est souvent utilisée par les américains après un juron, et c'est ainsi que le showman américain Amadi McKenzie a choisi d'intituler son premier album, sorti le 16 décembre 2016, et produit par Daddyprod. Toujours actif sur les parquets de NM2, avec le CS Gravenchon, l'ex star de Pro A et de Pro B s'adonne aussi à son autre passion, depuis plusieurs années: le rap. A tel point que le colosse de 2m01 veut en faire son nouveau métier, une fois sa carrière terminée.

Parce qu'il a vu le jour à Atlanta (Géorgie, USA) en 1986, une ville qui a vu émergé beaucoup de grands noms du Rap US comme Usher, Ludacris, ou encore OutKast, il n'est pas étonnant que l'ancien meilleur joueur de Pro B avec Saint-Vallier en 2010 soit lui aussi marqué par la culture hip-hop. Ainsi, Amadi McKenzie raconte avoir beaucoup écouté T.I, rappeur lui aussi originaire de cette grande ville de l'est du pays, lorsqu'il était plus jeune. Mais son goût pour la musique, c'est essentiellement lorsqu'il fréquente l'Université de Tennessee Tech qu'il le développe. Là-bas, le garçon évolue avec les Golden Eagles et commence à pratiquer le rap avec quelques-uns de ses partenaires. Naissance d'une passion qui ne va plus le lâcher.

Amadi McKenzie : "Moi, j'ai beaucoup écouté le rappeur T.I, par exemple. Et Atlanta est une ville où beaucoup de gars font vraiment de la bonne musique..."

La France, principale source d'inspiration

Amadi McKenzie est installé en France depuis près de 10 ans. Pays d'adoption qui, dans son premier album, constitue sa principale source d'inspiration. L'afro-américain a en effet choisi de raconter sa vie et principalement ses expériences des dix années passées. Familiales et sentimentales notamment. Pour ça, le basketteur s'est entouré d'un producteur marseillais et a enregistré certains de ses titres en Méditerranée, à Rouen (Quasar Studio) mais également dans sa ville natale. Les clips, eux, ont essentiellement été tournés en région parisienne.

Amadi McKenzie : "Quand j'étais à l'Université, je faisais un peu de rap avec mes potes. Un jour, l'un de mes coéquipiers a apporté un appareil pour qu'on s'enregistre. Et moi, je suis tombé littéralement amoureux de cette machine"

Un "deal" avec le CS Gravenchon

Pour réaliser son rêve, Amadi McKenzie a pu compter sur le soutien de son club et notamment de son entraîneur. Arrivé pour la saison 2015-2016 à Gravenchon, alors qu'une grave blessure au genou l'avait momentanément écarté des parquets de Pro A et de Pro B, Amadi Mc Kenzie aurait pu s'envoler vers une autre destination au terme de cette saison en NM2. Seulement, parce qu'il souhaitait le conserver au moins une saison supplémentaire, son entraîneur Bruno Suares lui a proposé un deal : une année de plus sous les couleurs de Gravenchon, contre la possibilité de se voir dégager du temps pour chanter, tourner ses clips et monter son premier album. Amadi a ainsi pu sécher quelques entraînements et quelques matchs.

Pour découvrir et/ou acheter le premier album de McKenzie "Pardon my french" : Amazon, iTunes, Napster, Deezer, Spotify ou encore Google Play. Et retrouvez le basketteur / rappeur sur sa page facebook.