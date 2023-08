Basket : reprise de l'entraînement pour la SIG avec son nouveau coach

Le parquet du Rhenus a retrouvé ses crissements habituels dimanche 6 août. Les basketteurs de la SIG ont effectué leur premier entrainement après deux mois de vacances. Le début d'une nouvelle ère avec un nouveau président, un nouveau coach et un effectif renouvelé.

ⓘ Publicité

Un nouveau coach italien qui aime le "tempo"

Après une dernière saison mouvementée, entre crainte de relégation, belle aventure européenne, qualification improbable en play-offs puis une élimination au premier tour contre Monaco , les vacances "ont fait du bien" au taulier du club Paul Lacombe (33 ans). À peine de retour sur le parquet, il n'hésite pas à afficher ses ambitions. "Pour moi une saison réussie, ce serait d'être dans les six premiers. L'ASVEL et Monaco sont les deux mastodontes. Derrière, Dijon et Bourg-en-Bresse sont costauds. En fonction de l'alchimie qu'il y aura entre les joueurs, on pourra s'immiscer dans la bagarre", résume l'ailier-arrière.

Durant l'été, la SIG a enregistré l'arrivée de plusieurs joueurs, pour pallier en partie les départs de DeAndre Lansdowne et de Bodian Massa. Le club a prolongé d'un an Léo Cavalière, recruté l'arrière américain Phil Booth en provenance de Turquie, mis la main sur le meneur Quiton Hooker et recruté deux ailiers avec Chaundee Brown Jr et le retour d'Hugo Invernizzi.

Formé au club, l'Alsacien de 30 ans est heureux de retrouver Strasbourg, mais aussi Massimo Cancellieri, qui a été son coach à Limoges. "Il prône un basket très précis. Il mise plus sur le tempo que sur la vitesse. Et quand on fait les choses avec précision, ça permet d'être plus efficace et de remporter ces quelques points en plus, et donc ces quelques matchs, qui font la différence. Surtout dans le championnat de France qui est très homogène."

"Je vais surtout m'adapter à l'équipe, aux qualités des joueurs qui sont présents, tempère le nouvel entraineur strasbourgeois. Si je viens montrer mon style et que l'équipe n'est pas capable de jouer comme je veux, on va faire un flop. C'est à moi de m'adapter."

Il est encore beaucoup trop tôt selon lui pour dresser une quelconque ambition ou objectif. Le coach italien espère déjà enregistrer l'arrivée d'un nouveau pivot. Neuf matchs amicaux seront ensuite au programme lors de cette présaison. "J'ai voulu qu'on joue contre les équipes les plus fortes possibles, pour s'adapter à leur intensité et être prêts pour le début du championnat", explique le Massimon Cancellieri.

Le premier match de Betclic Elite est prévu le 17 septembre contre Nanterre au Rhenus. Dès le 26 septembre, la SIG ajoutera un autre événement à son programme : le tournoi de qualification la Basketball Champions League.