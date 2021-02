Basket - Reprise de la compétition "c'est une très bonne nouvelle" pour le président du Mans Sarthe Basket

C'est officiel, la compétition va pouvoir reprendre pour le MSB, et ce dès le mois de mars. La Ligue nationale de basket l'a validé ce lundi soir lors de son assemblée générale, qui réunissait les clubs de Jeep Elite et de Pro B. "Une très bonne nouvelle" se réjouit le président du club, Christophe Le Bouille, invité de France Bleu Maine ce mardi matin.

25 rencontres en moins de 16 semaines

Les prochaines semaines s'annoncent haletantes pour les joueurs du MSB. Pour terminer la saison régulière, prévue avant le 15 juin, ils devront jouer 25 matches, en moins de 16 semaines. "Maintenant, il faut reprendre un rythme, qui sera accéléré" concède le président du Mans Sarthe Basket.

Si on a fini la saison régulière au 15 juin, alors on se réserve la possibilité d'organiser un Final 8

Au mois de mars, il y aura déjà quatre matchs. D'abord un déplacement à Gravelines, avant de recevoir Bourg-en-Bresse et Lyon-Villeurbanne. Le MSB se déplacera ensuite à Boulogne-Levallois le 27 mars. "Si on a fini la saison régulière au 15 juin, alors on se réserve la possibilité d'organiser un Final 8" précise Christophe Le Bouille.

Le retour du public, la prochaine étape

Ce mardi, une réunion se tient à Matignon autour de la ministre des sports Roxana Maracineanu pour discuter d'un retour progressif du public dans les enceintes sportives. "C'est un espoir et c'est la prochaine étape" estime Christophe Le Bouille qui rajoute néanmoins que "ce ne sera pas simple à organiser". Le président du club sarthois attend de voir ce qu'il va ressortir de cette réunion ce mardi à Matignon, mais il n'exclut pas de se porter volontaire pour expérimenter le retour du public au MSB.

Les joueurs du MSB sont en manque de ne pas pouvoir partager l'émotion du jeu avec leurs fans

A ce stade, des mesures sanitaires spécifiques sont envisagées pour le retour des spectateurs dans les stades et salles de sport. Par exemple, la mise en place de tests salivaires à l’entrée ou l’utilisation de QR codes sur les téléphones, pour tracer le public. "Si ça doit coûter un peu d'argent on le fera! Car les joueurs du MSB sont en manque de ne pas pouvoir partager l'émotion du jeu avec leurs fans" conclut le président du MSB, Christophe Le Bouille.