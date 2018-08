Les basketteurs de l'OLB ont repris l'entrainement ce mercredi au palais des sports. Juste le temps pour les nouveaux arrivés de prendre leurs marques et de faire du travail physique avant de partir en stage de préparation à Vittel dans les Vosges.

Sur la nouvelle photo de l'équipe pour la saison à venir, il y aura une bonne partie de têtes connues. L'effectif a été plutôt stable et pour 70% ce sont des joueurs qui étaient déjà là la saison passée. Le gros enjeu était de trouver des remplaçants à des piliers comme Abreu, Mc Alarney et Sommerville. Le coach orléanais Germain Castano a misé sur 3 recrues américaines.

Le coach orléanais est assez confiant dans le potentiel de ses recrues américaines © Radio France - Johan Gand

Préparation physique en hors d'oeuvre

C'est la base, à chaque début de saison, le travail physique est au menu. Cette année la préparation physique a été confiée à Healthy Sport, puisque BeMind, la société d'Alexandre Maffre a du jeter l'éponge pour se recentrer pleinement sur la salle de sport qu'il gère. Guillaume et Mathieu Franke, anciens rugbymen du RCO, qui ont, eux aussi, une salle sur Orléans, prennent donc le relais. Une première séance ce mercredi matin que Germain Castano a "bien aimé". Mais ses joueurs, qui ont bien transpiré, ne sont pas tous fans de l'exercice, passage pourtant obligé de début de saison, à l'image de l'ailier Gaylor Curier.

Brandon Spearman, le nouvel arrière américain, lui, est plutôt adepte du travail physique, même si l'envie de jouer est déjà là.

Brandon Spearman, le nouvel arrière de l'OLB © Radio France - Johan Gand

Le championnat est le gros objectif de la saison

Après la déception des playoffs de la saison passée, l'OLB ambitionne toujours de retrouver l'étage supérieur. Sans galvauder les autres compétitions, Germain Castano, sait qu'en début d'année la Leaders Cup a fait des dégâts. Et pas seulement dans les têtes après la finale perdue contre Denain, mais aussi dans l'effectif : Akono et Abreu étaient restés sur le carreau, laissant l'OLB sans meneur. "On jouera les matchs à fond mais avec des rotations pour tout le banc sur ces coupes" glisse le coach orléanais. La priorité n°1 est donc le championnat de Pro B avec l'espoir d'avoir appris de la saison passée, c'est en tout cas le sentiment de Gaylor Curier.

L'ailier orléanais Gaylor Curier a tiré du positif de la saison dernière © Radio France - Johan Gand

Après une petite semaine de stage à Vittel, l'OLB jouera son 1er match amical mercredi au palais des sports face à Limoges. Quant au 1er match officiel, ce sera le 19 septembre en 1/64 de finale de la coupe de France face au Pays d'Olonne (Nationale2).