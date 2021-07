Basket: retour aux sources de Vichy pour la JAV

Terminés le jaune et le rouge, la Jeanne d'Arc de Vichy retrouve ses couleurs ancestrales, mises en valeur dans un nouveau logo. Le bleu et le blanc sont les couleurs originelles du club, que les joueurs ont porté jusqu'en 1977, en particulier lors de la finale de la Coupe d'Europe 1970. Et le bleu ciel rappelle la ville de Vichy et son thermalisme.

Même si Vichy Clermont Métropôle reste présent sur le nouveau logo, ce sont les initiales de la JAV qui sautent aux yeux. L'idée est de rappeler l'ancrage fort du club, qui abandonne par la même occasion les matches délocalisés à la maison des sports de Clermont-Ferrand. Ils sont trop coûteux à organiser d'autant plus que le club n'a pas trouvé de public ailleurs que dans son antre de Pierre Coulon.