Basket - Roanne et Saint-Chamond en quête de victoire mardi à Dijon et Saint-Quentin

Roanne, France

Mission commando pour nos deux clubs ligériens qui jouent hors de leurs bases ce mardi soir. En Jeep Elite, la Chorale se déplace à Dijon à 20 heures quand, à la même heure, en Pro B de basket, Saint-Chamond est à Saint-Quentin dans l'Aisne.

Objectif pour les deux clubs, enchaîner une nouvelle victoire pour se rassurer au classement. Malgré leur succès tant attendu face au Mans il y a dix jours, les promus roannais sont encore relégables dans l'élite, et doivent s'extraire le plus rapidement possible de la zone rouge.

Série en cours pour Saint-Chamond

De leur côté, les Couramiauds, demi-finalistes la saison dernière, sont mieux : 8e de deuxième division après leur succès contre Gries Oberhoffen à domicile vendredi, leur troisième d'affilée en championnat. Mais le président, Roger Paour, veut rester prudent en début de saison.

"Y a un coup à jouer. Ce sera pas simple. À nous de faire le nécessaire. On peut toujours rêver... Non je crois qu'il faut bien regarder ce qui se passe."

Rentrer dans une dynamique plus positive.

"Si on gagne, on rentrera dans une dynamique plus positive qu'en début de championnat c'est sûr. Mais on en reparlera quand il y aura dix ou douze matches de plus."

Dijon / Roanne et Saint-Quentin / Saint-Chamond, coups d'envoi 20 heures.