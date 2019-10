Basket : Rouen et Evreux de retour sur les parquet de la Pro B

Le championnat de France de Pro B reprend ce vendredi soir. Sur la ligne de départ, le Rouen MB et l'ALM Evreux, qui visent tous les deux une place en play-offs. Et plus si affinités...

Normandie, France

Vendredi 11 octobre, à 20h30. La date et l'heure sont cochées dans le calendrier des fans du Rouen Métropole Basket et de l'ALM Evreux depuis quelques semaines. Le championnat de Pro B reprend du service, et les grands espoirs des supporters également.

D'abord, le Rouen MB. Qui s'avance en finaliste du championnat la saison dernière, qui est passé à un cheveu de monter en Jeep Elite la saison dernière, après une défaite au match 3 de la finale des play-offs à Orléans en juin dernier.

Eviter de trébucher d'entrée

Sur le papier, Rouen est donc l'équipe la plus costaude restante en Pro B. "Mais le basket ce n'est pas comme des mathématiques, tonne Alexandre Menard, l'entraîneur du RMB. 1+1 n'est pas égal à deux en sport. On ne sera pas en finale de play-offs sans efforts."

Pour cette nouvelle saison, Rouen démarre contre Poitiers, "un adversaire qui nous a fait très mal la saison dernière", prévient l'entraîneur rouennais. Poitiers s'était imposé deux fois contre Rouen l'an dernier. Avantage, le RMB débute sa saison au Kindarena. "On ne doit pas avoir peur, on ne doit pas être inhibés, il va falloir transformer cela en force. On doit bien commencer devant notre public, qui va nous attendre au tournant, détaille Alexandre Menard. Tout cela avec un objectif : au moins atteindre les play-offs. "On verra ensuite jusqu'où on peut aller. On a gardé six joueurs sur dix de l'année dernière, et ceux qu'on a recruté me plaisent", conclut le coach.

Imiter la saison de 2016 pour Evreux

Dans le même temps, Evreux accueille Blois, "un redoutable adversaire", selon Fabrice Lefrançois, le coach des Jaunes et Bleus. L'ALME caresse un objectif : éviter les blessures. La saison dernière, "les résultats avaient été plombés par les blessés". Il a manqué cinq victoires aux Amicalistes pour décrocher une place en play-offs, ce qui est l'objectif de la saison. Déjà éliminé de la Coupe de France et de la Leaders Cup, les joueurs pourront se concentrer sur le championnat, et espèrent étirer leur saison, pour revivre le parcours de 2016, quand les Ebroïciens avaient atteint la finale des play-offs.