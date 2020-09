Basket : Rouen perd mais retrouve son public

Des retrouvailles en petit comité. A peine 500 personnes ont pris place dans une Kindarena peu remplie pour le retour des Rouennais en match officiel, près de 7 mois après. La crise sanitaire est passée par là, et de nouvelles contraintes aussi. Port du masque dans l'enceinte de la salle, distanciation physique et sens de circulation. Mais ça n'a pas entamé la joie de Christine, une membre des Sportacus, le principal groupe de supporters du RMB : "C'est trop génial, on attendait ça avec grande impatience."

Sans doute poussés par les encouragements du public, les Rouennais commencent bien le match dans le premier quart-temps, malgré deux points de retard à la fin des dix premières minutes de jeu. En permanence en difficulté au rebond et en manque d'adresse au tir (37%), les hommes d'Alexandre Ménard finissent par s'incliner 66-77.

On peut aller voir du basket en prenant du plaisir

Auteur de 13 points, l'arrière Quentin Ruel, prêté depuis cet été par Cholet (Jeep Elite), veut retenir le soutien du public : "Ça avait manqué à tout le monde de jouer à la maison". Un constat partagé par son entraîneur Alexandre Ménard, pour qui "c'est vivifiant et gratifiant" de jouer devant des spectateurs. "Il faut aussi arrêter un peu ce côté anxiogène. On peut aller voir un match de basket sans risquer grand-chose et en prenant du plaisir", ajoute-t-il.

Après avoir renoué avec le public, le RMB va devoir maintenant renouer avec la victoire. Elle aura l'occasion de le faire ce mercredi en Coupe de France contre Lorient (NM1), ou peut-être dimanche prochain contre Evreux. Un match reporté la semaine dernière en raison de cas de Covid dans l'effectif ébroïcien.