Basket : Rouen s'impose au forceps contre Denain (73-72)

Rouen, France

Les joueurs du RMB ont pris le match par le bon bout, très vite ils dominent le jeu et passent devant au tableau des scores. Une avance concrétisée par un Andre Spight auteur de treize points dans la première période. Aux 16e et 19e minutes, le RMB mène de dix points. Jamar Diggs suit la tendance et se montre très habile avec huit points lors du premier quart. C'est assez logiquement que le RMB mène de dix points à la pause : 48-38. Denain est dominé dans la raquette et concède beaucoup trop de fautes, offrant de nombreux lancers francs aux Normands.

Un trou d'air au troisième quart

Le troisième quart-temps n'est pas de la même qualité pour le RMB. Les Nordistes remontent très fort, dans le sillage de Tyran De Lattibeaudière, auteur de 17 points à la fin du troisième tiers. Denain revient à deux points (60-58) à la 30e et passe même devant à la 32e.

Le RMB met alors un gros coup d'accélérateur pour revenir et mener à nouveau au score, un avantage très fragile, deux ou trois points que pourchassait chèrement Denain, dauphin au classement avant ce match. Finalement, ce n'est que d'un petit point (73-72) que le RMB s'impose, une victoire très importante pour faire basculer ce début de saison du bon côté (3-2) : "Cela aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre, a commenté le coach, Alexandre Ménard après la rencontre. Mais sur l'ensemble du match j'ai quand même l'impression qu'on a mérité cette victoire... On a très bien géré tous nos lancers-francs, il y a en a eu 32 quand même, et on a pu bâtir notre victoire là-dessus." Victoire qui permet au RMB de remonter à la sixième place au classement.