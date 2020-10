Basket : Rouen se prépare au couvre-feu en gagnant contre Antibes

C'était le dernier soir avant au moins quatre semaines au Kindarena... Le Rouen Métropole Basket a accueilli mille personnes pour un match débutant à 20h30, ce qui sera impossible à partir de ce samedi 17 octobre, avec l'instauration du couvre-feu.

"C'est dommage, ils ont besoin d'une salle derrière eux, clame Louis, supporter qui vient régulièrement depuis six ans aux matches du RMB. Mais j'ai l'impression que l'on ne les reverra pas tout de suite... Et cela risque de poser un problème sportif et économique..."

Pour parer au couvre-feu, plusieurs options sont envisagées, décaler les matches en après-midi, ou inverser les matches, pour jouer plutôt à l'extérieur, car toutes les villes ne sont pas concernées par cette mesure. "Le club s'organise pour organiser les matches en journée, le vendredi un peu plus tôt ou le samedi ou le dimanche, explique Alexandre Ménard, le coach du RMB. On veut faire perdurer le spectacle."

Sur le parquet, le RMB démarre son match de manière catastrophique, en encaissant un -18 durant le premier quart-temps (10-28) Early est redoutable dans le camp sudiste. Heureusement, le deuxième acte est bien plus prolifique, dans le sillage d'un Pierre-Etienne Drouault en feu (31-17 sur le deuxième quart). Ce n'est qu'au début du quatrième quart que le RMB arrive enfin à mener dans cette rencontre, contre des Sharks accrocheurs. Grâce à ce dernier quart très bien maîtrisé (28-21), Rouen s'offre une belle victoire (87-81). Antibes n'aura pas su capitaliser après un début de match canon. "La salle a été extraordinaire, clame Alexandre Ménard. J'étais un peu inquiet... Mais ils nous ont poussés, les gens se sont levés, à la fin, tout le monde était heureux... C'est incroyable. Pour nous, c'est un mini-exploit ! J'espère qu'on sera suivi contre Denain la semaine prochaine."

Dans la salle, ils sont nombreux à rester quelques minutes acclamer leurs joueurs, après avoir donné de la voix. Les joueurs applaudissent leurs soutiens. La prochaine fois, ce ne sera pas tout de suite.