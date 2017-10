Basket : Saint-Chamond et Roanne gagnent leur premier match de la saison de Pro B

Début de championnat de Pro B pour Saint-Chamond et Roanne hier soir en basket. Saint-Chamond recevait Charlevilles-Mézières et s'est imposé 83 à 66, après avoir mené toute la rencontre. La Chorale de Roanne se déplaçait à Evreux, et c'est aussi une victoire : 87 - 72. La saison démarre bien.

"Si on nous avait dit qu'on mènerait avec 25 points d'avance, on n'y aurait pas cru !" s'exclame un supporter. Voilà l'effet de la nouvelle équipe de Saint-Chamond sur les fans. Une équipe qui va beaucoup plus vite que l'année dernière et qui assure le spectacle. Le meneur, Juwan Staten, ne s'en est d'ailleurs pas privé, assurant le show à chaque panier, et déclenchant les acclamations du public de la Halle Boulloche.

Saint-Chamond recevait Charleville-Mézières et a mené toute la rencontre, en donnant la tendance dès le premier quart-temps : 25 à 8. C'est surtout en deuxième mi-temps que les supporters ont commencé à avoir des frayeurs : Charleville s'est montré beaucoup plus présent, Saint-Chamond a enchaîné les points beaucoup moins rapidement, laissant son adversaire remonter à tout juste 10 points d'écart. Pour le coach, Alain Thinet, il faut savoir tirer parti de ce troisième quart-temps un peu houleux : "On aurait dû tuer le match et le finir avec un écart sans se faire peur, explique-t-il, on savait très bien qu'ils allaient nous poser problème avec leur zone, qu'après il faut garder le rythme, trouver les bonnes solutions. On perd des ballons, on chute dans le mauvais timing, et c'est vrai que c'est un deuxième visage qui est moins intéressant mais on va apprendre dessus."

Saint-Chamond et Roanne font une belle entrée dans leur saison

Malgré les difficultés, cette victoire 83 à 66 fait du bien à cette équipe nouvellement formé. D'autant que c'est la première fois que Roanne ouvre sa saison de Pro B sur une victoire, alors pour le numéro 8 de l'équipe, Mathieu Guichard, c'est rassurant : "On joue encore à domicile la semaine prochaine, on reçoit Lille. Si on pouvait aller avec deux victoires affronter Nancy, ça serait bien !"

Roanne ouvrait aussi sa saison ce soir. En déplacement à Evreux, la Chorale s'est imposée 87 à 72. De quoi être rassuré pour le championnat. Pour son prochain match, Roanne se déplace de nouveau, pour affronter Denain.