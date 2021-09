Matinale basket : Saint-Chamond mène le jeu sur France Bleu Saint-Etienne Loire

France Bleu Saint-Etienne Loire reste le partenaire du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier pour cette saison 2021-2022 qui s'annonce particulièrement excitante. L'entraineur Alain Thinet ne cache pas son ambition et sa fierté d'avoir bâti un groupe solide et cohérent.

Les ambitions sur la saison

C'est la saison clé pour le SCBVG explique Alain Thinet car il ne faut en aucun cas que le club descende en juin prochain alors que la salle sera livrée au printemps : "Cela fait quelques années qu'on a cette pression là. Une descente en N1 ferait tâche. L'an passé on a eu très peur. Il faut impérativement être à la hauteur de l'événement et j'espère avoir fait une équipe qui relèvera le défi et qu'on fera une belle saison. L'an passé quand ça ne se passait pas très bien, je passais tous les jours devant la salle. Je la voyais grandir alors que nos résultats descendaient. Avec les joueurs plus anciens comme Jonathan Hoyaux et Mathieu Guichard on était tous liés par ce même projet de laisser le club en Pro B. On n'a pas des stars mais des joueurs avec des valeurs. Le recrutement de cette année me laisse beaucoup d'espoirs et j'ai l'impression que la mayonnaise prend".

La nouvelle salle livrée au printemps

C'est l'infrastructure qui permettra au club de passer un cap dans son évolution et dans sa professionnalisation. Un projet qui n'était pas d'actualité quand il est arrivé en 2011 quand Alain Thinet est arrivé : "Les résultats sportifs ont aidé. Un équipement comme celui-ci c'était important pour Saint-Etienne et pour la métropole. C'est bien pour la région et je pense qu'à terme on va devenir un club métropolitain. Ce ne sera plus Saint-Chamond. Ca permettra de grandir et de viser la Betclic Elite. Avec un outil comme celui-là on a pas le droit de rester en Pro B. Je mets la pression sur mes successeurs, il va falloir qu'ils cravachent".

La relation entre le coach et ses joueurs

Le début de saison se fait en douceur pour les joueurs qui sont pour l'instant engagé en Leaders Cup Pro B, une sorte de Coupe de la Ligue pour laquelle le club a des ambitions : "On prend cette compétition pour une fin de préparation même si cette année, les dirigeants nous ont bien fait comprendre qu'il fallait la jouer. Il reste encore beaucoup de choses à travailler" détaille Jonathan Hoyaux. Le capitaine qui va voir partir en fin de saison l'entraineur qui aura sans doute le plus compté dans sa carrière :"il m'a fait revenir en Pro B. On a une relation proche avec également Mathieu Guichard qui est au club depuis longtemps. C'est un pincement au coeur. Il va y avoir des choses qui vont changer. Ca fait 6 ans qu'on joue avec "le jeu Alain Thinet" donc ça changera. "