Saint-Chamond, France

"Halle Boulloche, ton équipe a besoin de toi !", ce sont les mots qui ont résonné plusieurs fois ce vendredi soir à Saint-Chamond. Et les supporters étaient bien là, présent pour acclamer chaque actions et points marqués par leur équipe favorite. Mais ça n'aura pas suffit : la Chroale de Roanne s'impose 86 à 72.

Score final 72 pour le #scbvg et 86 pour la #chorale de #Roanne dans ce match de leader’s coup pic.twitter.com/FJXTN1tkhT — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) September 28, 2018

L'écart a été creusé dès le début du premier quart temps, et même si les couramiauds se sont battus, ils n'ont pas réussi à rattraper cet écart. Tout au long du match, Saint-Chamond a gardé le cap, mais la défense des roannais leur résiste. Un match qui a été ponctué de nombreuses fautes, et qui agacent parfois les supporters couramiauds quand l'arbitre ne siffle pas les roannais.

Ce soir, le meilleur a gagné, celui qui est le plus prêt au niveau collectif - Alain Tinet, entraîneur de Saint-Chamond

Pour l'entraineur de Saint-Chamond, Alain Tinet, le résultat est dure, surtout que l'écart de points est sévère. "On a du mal à mettre notre jeu en place, on a du coeur, mais on peut dire qu'on a vu du positif que ce soit en attaque ou en défense, il y a trop d'erreurs. _Je crois que la Chorale mérite sa victoire, elle a toujours été devant, nous on a subi 40 minutes_. Le meilleur a gagné ce soir, le plus physique, mais aussi celui qui est le plus prêt au niveau collectif. S'ils sont favoris pour la montée, c'est qu'il y a une raison..."

Du côté roannais, on apprécie la victoire, mais ça ne fait pas tout : "_On ne peut pas faire autant d'erreur qu'on a fait sur ce match-là. Il faut qu'on avance sur nos repère et nos automatismes qu'on avait la saison dernière_. On donne trop choses, donc c'est une question de concentration. Prendre 72 points ce soir c'est beaucoup surtout par rapport à ce qu'on leur a donné, et là il va falloir qu'on soit vigilant. On manque de maitrise par rapport à notre identité en basket", détaille, Laurent Pluvy, l'entraîneur de la Chorale de Roanne

Le prochain rendez-vous pour l'équipe de Saint-Chamond est le 9 octobre prochain, contre Vichy Clermont pour un nouveau match de Leader's Cup.