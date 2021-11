Basket : Saint-Chamond reprend sa marche en avant face à Lille (76 - 69)

Mathieu Guichard et ses coéquipiers du SCBVG se sont imposés face à Lille

La halle André-Boulloche est une forteresse imprenable cette saison. Battues sèchement à Quimper le week-end dernier (97-60), le SCBVG a rallumé la lumière ce vendredi soir face à Lille (76 - 69).

Le MVP : Yaboah

Contre les Nordistes, les Couramiaux se sont une nouvelle fois montrés intraitables à domicile. Tout juste ont-ils tremblé quand les Red Giants ont pris les devants à la pause (39 - 40). Mais dans le sillage de Akwasi Yeboah (19 points, 22 d'évaluation) élu MVP du match, Saint-Chamond a serré le jeu et repris les devants en cours de 3e quart-temps et n'a plus jamais lâché son étreinte.

Avec cette 4e victoire de rang à la maison en championnat (6/7 au total) Saint-Chamond consolide sa place de leader de la ProB.