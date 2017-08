Basket : Saint-Chamond s'incline en match amical face à l'ASVEL

Le club de la Vallée du Gier dispute ce week-end un tournoi amicale avec l'ASVEL (Villeurbane), la JAV (vichy) et Bourg-en-Bresse à la halle Boulloche. Les basketteurs du SCBVG se sont inclinés 91-75 ce vendredi soir mais ils ont fait bonne figure devant 500 personnes.

Pour sa première édition le "basket pro tournament 2k17" accueillait deux équipes de Pro A et deux équipes de Pro B : L'ASVEL (Villeurbanne), le JLBB (Bourg-en-Bresse), la JAV (Vichy) et le SCBVG (Saint-Chamond). Un tournoi à l'initiative de la région Auvergne-Rhone-Alpes et dont l'organisation a été confiée à Saint Chamond au Complexe Sportif André Boulloche. Vichy s'est d'abord incliné vendredi après-midi face à Bourg-en-Bresse (88-67) avant que l'ASVEL ne fasse respecter la hiérarchie en s'imposant face à Saint-Chamond 91-75.

Vichy et Saint-Chamond se retrouvent ce samedi à 15 heures pour la petite finale à la halle Boulloche.