26240 Saint-Vallier, France

La belle aventure de Saint-Vallier en coupe de France de basket est terminée !

Les joueurs de Saint-Vallier ont livré un match courageux face au pensionnaire de PRO B , le club de Denain mais le talent et l'expérience des nordistes ont fait la différence. Si les Drômois pouvaient encore y croire à la mi-temps , le score était de 35 partout , les joueurs de Denain ont appuyé sur l'accélérateur en seconde période et ont fait craquer le leader de nationale une , trop maladroit et peut-être crispé par l'enjeu du match.

Le club de Saint-Vallier , tombeur de 2 équipes de PRO B et une équipe de PRO A ( Cholet ) aura malgré tout réalisé un superbe parcours lors de cette coupe de France 2017-2018. Place maintenant au championnat avec un déplacement à Chartres ce vendredi soir.