Basket : Saint-Vallier s'impose logiquement contre Quimper 80 à 73

Saint-Vallier s'est offert la passe de 3 ce samedi soir devant son public face à l'équipe de Quimper. 3e succés consécutif à domicile pour les hommes de Phlippe Namyst sur le score de 80 à 73. Une rencontre maîtrisée de bout en bout par les drômois qui n'ont jamais véritablement tremblé lors de cette soirée. Il s'agit évidemment d'une victoire très importante dans l'optique du maintien.

Saint-Vallier sanctionné d'un match à huis-clos à domicile

Le club drômois devra jouer sans public le 17 décembre prochain contre Chalon-sur-Saône au complexe des deux rives, après l'utilisation de fumigènes le 13 novembre dernier contre Evreux. La sanction est tombée et elle est lourde. Les dirigeants vont faire appel de cette décision . En plus du huis-clos ferme, le club écope de deux matchs avec sursis et 4 mille euros d'amende.