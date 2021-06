Basket - Serge Tristram (président de Longueau): "On n'a pas peur, on sait où on va!"

Président de l'ESCLAMS Basket ball à Longueau depuis sept ans, Serge Tristram aborde la saison prochaine avec enthousiasme. Entretien.

Serge Tristram, vous aviez affiché de vives inquiétudes il y a quelques mois pour la survie de votre club au moment de l'arrêt des compétitions, êtes-vous rassuré aujourd'hui ?

"Oui je suis assez rassuré. On a passé cette épreuve difficile de confinement avec l'arrêt des activités des clubs, sportives ou extra-sportives. On était alors dans le flou. Aujourd'hui on a une vision nettement plus claire, on sait où on va."

La situation financière du club est-elle saine?

" Oui les finances sont assez équilibrées grâce aux différentes aides qui ont été maintenues, aux partenaires public et privés qui nous ont soutenus. Ils sont restés fidèles ce qui est une belle surprise et je tiens à les remercier. C'est plutôt encourageant et on peut se dire que le milieu associatif peut encore y croire. Le club a quand même sacrifié un gros effort d'aide aux licenciés puisqu'on va rendre 90 euros pour les réinscriptions l'année prochaine, donc plus de 50% rendus aux licenciés, c'est énorme. Mais c'était un engagement auprès de tous nos licenciés, il n'y a pas que l'équipe première"

Avec un budget global identique?

"Le budget sera peut-être légèrement en baisse parce qu'on a de gros doutes sur les activités externes. A dix mille euros près, il devrait s'élever à environ 280 000 euros. On pense donc vivre d'un point de vue financier une année équilibrée"

La vitrine du club reste l'équipe première en Nationale 2, faut-il s'attendre à beaucoup de changement dans l'effectif?

"Oui il y aura du chambardement. On est un club avec des moyens limités donc on sait que chaque année 40 à 70% de l'effectif peut varier. Il y a donc encore beaucoup de départs. Le plus marquant est celui d'Adnane Odouala, l'enfant du club qui nous quitte pour raisons professionnelles puisqu'il va travailler comme commercial entre St-Quentin et Lille et ça n'est plus compatible avec le rythme de nos entraînements. A Longueau on s'entraîne quatre à cinq fois par semaine. C'est un déchirement mais il faut accepter de voir les gens partir. C'est la vie, c'est comme ça. De même nous perdons l'ailier Luc Lombardy qui part au Canet-en-Roussillon sur une très belle proposition face à laquelle Longueau ne pouvait pas et ne cherchait pas à lutter"

Il est peu probable de revoir un joueur américain à Longueau la saison prochaine" - Le président de l'ESCLAMS Basket Serge Tristram

Conserverez-vous votre intérieur américain?

"Non. Matthew Temple est reparti aux Etats-Unis. Avec l'effet Covid il se sentait loin de sa famille. Et l'année prochaine il est peu probable de revoir un américain à Longueau. C'est un choix. Il faut reconnaître que faire venir un américain coûte assez cher, c'est déjà mille euros pour la licence fédérale. Si l'on ajoute les billets d'avion etc... c'est un budget qu'on préfère mettre ailleurs la saison prochaine."

Sur quelle type de recrues?

"Il y a plus de chances qu'on s'oriente vers des joueurs type européèns de l'Est, c'est une vraie tendance. Mais on n'oublie pas la contrainte budgétaire, on ne fera pas n'importe quoi"

Vous êtes donc à nouveau dans la reconstruction...

"Oui mais on repart moins à zéro que les autres années. Je rappelle que l'an dernier on a redémarré la saison avec trois joueurs! On a construit un effectif de sept à dix joueurs, donc on a tout renouvelé et les cinq premiers matchs étaient pourtant très intéressants. Cette année on sera un peu sur le même schéma. Je ne sais pas si on a raison, mais c'est ce qu'on va faire. En gros on n'a pas peur, on est assez serein!"

Giorguitti toujours entraîneur

Thomas Giorguitti sera t-il toujours le coach de l'équipe première?

"Oui. C'est le choix du club, c'est aussi le choix du coeur. On a pu observer son excellent travail. Il a largement respecté les lignes directrices qu'on lui avait fixées même si il reste en même temps manager du SQBB à St-Quentin avec de grosses missions et de grosses ambitions là-bas la saison prochaine".

Votre objectif reste prioritairement de stabiliser Longueau en Nationale 2 ?

"Bien sûr. Je pense que tant que le club de Longueau n'a pas enregistré l'arrivée d'un gros partenaire qui souhaite voir évoluer le basket dans la Somme à un niveau supérieur, il est inenvisageable aujourd'hui de prétendre à la Nationale 1. On ne peut pas se contenter que de finances publiques donc aujourd'hui on est voué à jouer en N2 (4e division française) ce qui reste un très bon niveau"

Serge Tristram (à gauche) avec Mathieu Dubrulle dans les studios de France Bleu Picardie © Radio France - MD

Si tout va bien, les basketteurs de Longueau débuteront leur championnat de Nationale 2 le 11 septembre la saison prochaine