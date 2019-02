Basket,Serrelous... aller plus haut, plus loin, plus fort

Département Landes, France

Villeneuve- sur- Lot n’est pas foudre de guerre assurément. Sans faire offense ni au club et ni à ses supporters. Et la salle Réné- Descartes n’est pas non plus chaudron imprenable. Les lot- et - garonnais, 11è sur 14, regardent plus vers le bas, précipice à éviter, que vers le haut. L’essentiel pour les vert et blanc c’est d’assurer leur maintien au quatrième niveau du basket hexagonal, rien de plus. Sur son parquet Villeneuve Basket cette saison s’est déjà incliné à cinq reprises. A l’aller en Chalosse le 13 octobre Serrelous s’était lui imposé de dix points. Les landais sont 7è , avec un petit pion d’avance sur Marmande et Garonne. A la suite de cette 19è journée il restera sept rencontres à disputer. Serrelous Horssarrieu ne recevra qu’à deux reprises pour aller terminer la saison ordinaire par une sortie à très haut risque à Dax Gamarde le 27 avril prochain. Une victoire ce samedi soir mettrait presque l’Avenir dans la certitude du maintien…et la perspective d’un avenir… radieux.