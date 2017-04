Basket, Serrelous- Horssarieu- Ste Colombe , la Chalosse pour une accession !

Ce samedi, à 20h, à Ste Colombe, dernière journée du championnat ordinaire en Nationale 3 masculine. Match à très gros enjeu pour l’Entente Serrelous- Ste Colombe- Horssarieu qui affronte Poitiers pour la montée directe en Nationale 2.

Au pit ! Nous voilà rendus au bout de l’aventure qui peut se transformer tout bonnement en exploit pour les chalossais si la chance veut bien sourire. L’Entente Serrelous- Horssarieu- Ste Colombe est vielle histoire de balle orange landaise. Le club, un patrimoine, émerge en1936 par la volonté de l’instituteur de Ste Colombe qui rivalise alors comme c'est souvent le cas dans le Sud-Ouest avec le curé du cru. Les « bleuets » vont leur route et s’associent finalement il y a sept ans à l’Union Horssarieu –Serrelous, réalisée elle en 2000. 265 licenciés issus de 46 communes constituent les 16 équipes de l’ ASCH et bien évidemment la sève locale est favorisée pour ce qui est de la composition du groupe fanion menée par un duo de très jeunes coachs efficients. Laquelle ASCH est quadruple vainqueur de la Coupe des Landes, la dernière acquise en 2013. Et double demi-finaliste du championnat de France de Nationale 3. Mais la montée, si elle est réalisée samedi, va impliquer un gros effort structurel et financier. Ce qui fait réfléchir. Michel Dabadie, le président de l’ASCH

ASCH pour la montée!

Poitiers, leader, qui compte le même total que les chalossais, est né en 2004, puis est remarquablement passé de la 3è division aux « Plays Off » de la Pro A en six ans seulement. C’est l’équipe réserve, bien sûr, qui dispute le championnat de Nationale 3, avec un « roster » qui compte cependant les plus beaux espoirs du basket poitevin. En championnat ordinaire, à l’aller, le 14 janvier dernier, les landais avaient pris correction, battus 71-47. Mais le chaudron de Ste Colombe peut vite se transformer en enfer pour l’équipe visiteuse. Et les chalossais n’ont pas perdu une rencontre cette saison sur leur parquet. Y’a match !